Французский политик раскритиковал тезис об изоляции России

Французский политик Филиппо: Россия не была в изоляции, Запад — не весь мир




Vincent Isore/Global Look Press

России не изолирована, страны Запада не представляют весь мир. Соответствующий пост опубликовал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Филиппо указал, что риторика западных медиа не отражает глобальную позицию. Он напомнил, что в странах БРИКС проживает 3,6 млрд человек, а совокупный ВВП объединения превышает показатели G7.

Как писала американская газета The New York Times, президент США Дональд Трамп оказал президенту России Владимиру Путину теплый публичный прием на Аляске, фактически положив конец его дипломатической изоляции из-за конфликта с Украиной.

В статье сказано, что «эта встреча стала крупной дипломатической авантюрой Трампа, непохожей ни на что из того, что могли бы сделать его предшественники, и была воспринята как победа Путина, который годами не был желанным гостем на Западе, а теперь фактически освободился от дипломатической изоляции, в которой он находился последние три года».

Ранее в сети заметили «путешественника во времени» на снимке Трампа и Путина.

