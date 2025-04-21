«Тотальный хаос»: глава Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом

Министр обороны США Пит Хегсет передавал данные о военных ударах по Йемену в закрытом чате мессенджера Signal, участниками которого были его супруга, брат и адвокат. Как пишет The New York Times, Хегсет использовал личный телефон, а в беседе обсуждались маршруты боевых вылетов. Ранее из-за утечек в Пентагоне были уволены несколько советников Хегсета.

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял данные о военных ударах по Йемену в чат в мессенджере Signal, в котором были его жена, брат и адвокат. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The New York Times.

По данным издания, 15 марта Хегсет отправил в чат, где были его жена Дженнифер, брат Фил и юрист Тим Парлаторе, данные о маршрутах и времени вылета истребителей F/A-18 Hornet , которые участвовали в воздушных ударах по хуситам в Йемене.

Фил Хегсет и Тим Парлаторе при этом работают в Пентагоне, отмечает NYT. Сам чат не является частью официальной группы связи для представителей администрации США.

Как уточняют источники газеты, чат под названием «Оборона | командное совещание» был создан самим Хегсетом. В нем состояли около 10 человек из его ближайшего окружения, включая двух чиновников, позднее отстраненных от работы за нарушения режима секретности. Авторизацию в чате Хегсет проходил с помощью личного, а не служебного телефона.

Хотя обсуждения касались в основном административных и логистических вопросов, NYT отмечает, что участие супруги министра, не занимающей официальную должность в Пентагоне или Белом доме, вызвало волну критики. Дженнифер Хегсет ранее работала продюсером на телеканале Fox News и сопровождала мужа в его зарубежных визитах и даже на некоторых закрытых переговорах.

Пентагон опроверг эту информацию NYT. В заявлении ведомства утверждается, что в этой переписке не было секретных данных, а источниками газеты являются бывшие сотрудники ведомства, недовольные увольнением.

Скандальные утечки

Скандал с утечкой информации об ударах по Йемену тянется за Хегсетом уже второй месяц. В журнале The Atlantic 24 марта появился материал главного редактора Джеффри Голдберга. Он сообщил, что случайно оказался в чате в Signal и там обсуждалась военная операция США против хуситов.

Хегсет опроверг эти сведения, однако Голдберг опубликовал скриншоты переписки, назвав заявление министра ложью.

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Дональд Трамп 30 марта прокомментировал ситуацию, заявив, что не намерен увольнять Хегсета или Уолтца, несмотря на возникший скандал. Он подтвердил, что по-прежнему доверяет обоим. При этом телеканал NBC сообщал, что президент США был крайне недоволен действиями членов своей команды.

Газета Politico 20 апреля опубликовала колонку недавно ушедшего в отставку пресс-секретаря Минобороны США Джона Улиотта. В ней экс-чиновник охарактеризовал ситуацию в Пентагоне под руководством Хегсета как «тотальный хаос».

Улиотт подчеркнул, что трое высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства были недавно отстранены от должностей именно по подозрению в разглашении засекреченной информации. По оценке Уллиота, ситуация в Пентагоне негативно сказывается на работе администрации президента Дональда Трампа, отвлекая внимание главы государства от ключевых задач.

«Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту», — отметил экс-чиновник.