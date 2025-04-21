«Тотальный хаос»: глава Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял данные о военных ударах по Йемену в чат в мессенджере Signal, в котором были его жена, брат и адвокат. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The New York Times.
По данным издания, 15 марта Хегсет отправил в чат, где были его жена Дженнифер, брат Фил и юрист Тим Парлаторе, данные о маршрутах и времени вылета истребителей F/A-18 Hornet, которые участвовали в воздушных ударах по хуситам в Йемене.
Фил Хегсет и Тим Парлаторе при этом работают в Пентагоне, отмечает NYT. Сам чат не является частью официальной группы связи для представителей администрации США.
Как уточняют источники газеты, чат под названием «Оборона | командное совещание» был создан самим Хегсетом. В нем состояли около 10 человек из его ближайшего окружения, включая двух чиновников, позднее отстраненных от работы за нарушения режима секретности. Авторизацию в чате Хегсет проходил с помощью личного, а не служебного телефона.
Хотя обсуждения касались в основном административных и логистических вопросов, NYT отмечает, что участие супруги министра, не занимающей официальную должность в Пентагоне или Белом доме, вызвало волну критики. Дженнифер Хегсет ранее работала продюсером на телеканале Fox News и сопровождала мужа в его зарубежных визитах и даже на некоторых закрытых переговорах.
Пентагон опроверг эту информацию NYT. В заявлении ведомства утверждается, что в этой переписке не было секретных данных, а источниками газеты являются бывшие сотрудники ведомства, недовольные увольнением.
Скандальные утечки
Скандал с утечкой информации об ударах по Йемену тянется за Хегсетом уже второй месяц. В журнале The Atlantic 24 марта появился материал главного редактора Джеффри Голдберга. Он сообщил, что случайно оказался в чате в Signal и там обсуждалась военная операция США против хуситов.
Хегсет опроверг эти сведения, однако Голдберг опубликовал скриншоты переписки, назвав заявление министра ложью.
Дональд Трамп 30 марта прокомментировал ситуацию, заявив, что не намерен увольнять Хегсета или Уолтца, несмотря на возникший скандал. Он подтвердил, что по-прежнему доверяет обоим. При этом телеканал NBC сообщал, что президент США был крайне недоволен действиями членов своей команды.
Газета Politico 20 апреля опубликовала колонку недавно ушедшего в отставку пресс-секретаря Минобороны США Джона Улиотта. В ней экс-чиновник охарактеризовал ситуацию в Пентагоне под руководством Хегсета как «тотальный хаос».
Улиотт подчеркнул, что трое высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства были недавно отстранены от должностей именно по подозрению в разглашении засекреченной информации. По оценке Уллиота, ситуация в Пентагоне негативно сказывается на работе администрации президента Дональда Трампа, отвлекая внимание главы государства от ключевых задач.
«Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту», — отметил экс-чиновник.