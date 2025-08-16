На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев назвал историческим саммит Путина и Трампа на Аляске

Токаев назвал историческим саммит Путина и Трампа в Анкоридже
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил саммит лидеров России и США на Аляске как значимое событие для решения ключевых мировых проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает ТАСС.

Согласно заявлению представителя Астаны, встреча стала возможной благодаря политической воле Владимира Путина и Дональда Трампа найти общие подходы, включая прекращение боевых действий на Украине. Казахстан рассматривает переговоры как начало полноформатного мирного процесса.

«Астана приветствует встречу как старт переговорного процесса по Украине на высшем уровне», — подчеркнул Желдибай.

Накануне президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий на Украине.

