Захарова посоветовала «коалиции желающих» не забыть на встречу салфетки

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала подготовку к заседанию «коалиции желающих» с участием лидеров Великобритании, Германии и Франции. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.

Дипломат отметила, что 17 августа под председательством Кира Стармера, Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона состоится видеоконференция коалиции.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала Захарова, намекая на формальный характер встречи.

AFP писало, что новая встреча «коалиции желающих» пройдет в воскресенье, 17 августа, в онлайн-формате.

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как президент Франции Эммануэль Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества.

Ранее в ЕС заявили о решающей фазе противостояния за будущее Украины

