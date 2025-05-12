«Это салфетка, чтобы сморкаться»: Елисейский дворец объяснил «секретный пакетик» Макрона

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как президент Франции Эммануэль Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона объяснила, что за сверток он прятал во время поездки в Киев. В Елисейском дворце рассказали, что на столе в купе поезда лежала салфетка, которую французский лидер убрал, когда началась видеосъемка.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», — говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X.

К публикации пресс-служба приложила фотографию, на которой крупным планом был запечатлен бумажный платок. Снимок сопровождался подписью: «Это салфетка, чтобы сморкаться».

Ранее французская газета Libération уже сообщала, что «пакетиком», который спрятал на видео Макрон, оказалась салфетка, а «соломинка» в руках канцлера Германии Фридриха Мерца — это палочка для размешивания кофе или зубочистка. В статье также говорилось, что нечеткие изображения стали поводом для слухов, в том числе о том, что европейские политики якобы употребляли запрещенные вещества.

Секретный пакетик

Кадры из поезда, на котором европейские политики 10 мая прибыли в Киев, ранее опубликовало агентство Associated Press. На видео присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы готовы помочь». Зачем Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев? В Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон... 10 мая 19:17

«Во время поездки в Киев в купе к европейским лидерам вошли репортеры, и Макрон быстро убрал со стола и положил в карман то ли пакетик, то ли скомканную бумажку. Мерц же взял в руки небольшой предмет», — писала «Страна.ua».

Поведение французского президента и германского канцлера породило обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали, что Макрон убрал со стола пакетик с наркотиками.

«Сели в поезд и … дунули»

Вопросом, что находится в пакете, задался также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Это ИИ или реальные кадры? Если реальные, мы смотрим на сахар или что-то совершенно другое? Если это что-то другое, то это объясняет множество недавних идей и предложений», — написал Дмитриев на своей странице в X.

Прокомментировала слухи и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также заявила, что в 2022 году спрашивала «одного западного посла», как они могут поставлять оружие президенту Украины Владимиру Зеленскому, который якобы «много лет на кокаине». По словам представителя МИД РФ, на это дипломат ответил, что для ЕС это нормальное явление и многие главы западных государств якобы «употребляют».