На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

CNN: Трамп считает, что Путин не против идеи трехстороннего саммита

CNN: Трамп считает, что Путин теперь открыт для встречи с ним и Зеленским
true
true
true
close
Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) предположили, что после саммита с президентом Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи трехсторонней встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трехстороннего саммита», — сказано в публикации.

В потенциальной встрече, уточняет телеканал, примут участие Путин, Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами