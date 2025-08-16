CNN: Трамп считает, что Путин не против идеи трехстороннего саммита

CNN: Трамп считает, что Путин теперь открыт для встречи с ним и Зеленским

В Евросоюзе (ЕС) предположили, что после саммита с президентом Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи трехсторонней встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трехстороннего саммита», — сказано в публикации.

В потенциальной встрече, уточняет телеканал, примут участие Путин, Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского.