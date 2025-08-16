На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше назвали ценной встречу Путина и Трампа

В канцелярии президента Польши считают ценной встречу Путина и Трампа
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польша считает ценной начавшуюся дискуссию по урегулированию российско-украинского конфликта и встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил глава Бюро международной политики при канцелярии польского президента Марчин Пшидач, передает ТАСС.

«Само то, что эти переговоры, эта дискуссия началась, мы в Польше считаем определенной ценностью», - отметил Пшидач на брифинге по итогам телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами, в том числе с президентом Польши Каролем Навроцким.

Накануне Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсудили прекращение конфликта, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита РФ и США.

Встреча Путина и Трампа
