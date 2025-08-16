В Британии заявили, что Россия «должна получить по носу и потерпеть поражение»

Британский генерал в отставке и бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Россия должна «получить по носу и потерпеть» поражение в конфликте на Украине. Так в эфире телеканала Sky News он прокомментировал прошедший саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Он утверждает, что членство Украины в НАТО является якобы единственным способом, чтобы предотвратить потенциальные конфликты с Россией. В то же время Владимир Путин никогда не согласится на это, «если его не вынудят это сделать», заявил военный.

«Это значит, что Россия должна получить по носу и потерпеть поражение. Сейчас это примерно в миллионе миль от нас. Так что я не вижу никаких перспектив того, что это [конфликт на Украине] когда-нибудь закончится», — сказал Ширрефф.

До этого президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.

Ранее в Раде назвали победой Путина итоги саммита на Аляске.