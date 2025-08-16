На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде назвали победой Путина итоги саммита на Аляске

Нардеп Рудик: саммит на Аляске стал победой Путина и унижением Украины
Сергей Булкин/РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик выразила недовольство результатами встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку Киев «ничего не получил». Ее слова приводит телеканал Sky News.

Она заметила, что президент России получил «очень теплый прием» и «выиграл себе дополнительное время», а Трамп провел «очень хорошую встречу», в то время как Украина «ничего не получила».

«Мы не добились прекращения огня. А ведь мы давно договорились об этом — о безоговорочном прекращении огня. И мы видим, что Россия продолжает атаковать нас как на поле боя, так и в воздухе. Так что сейчас это победа Путина», — заявила Рудик.

По ее словам, отсутствие позитивного результата, а также тот факт, что Путина встречали с красной дорожкой в аэропорту, «унизительны» для Украины.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее CNN назвал две «крупные победы» Путина по итогам саммита на Аляске.

