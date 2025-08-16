Пеллегрини: встреча Путина и Трампа является важным шагом к миру на Украине

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным шагом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Саммит был важным шагом на пути к цели, которой является прочный мир на Украине. Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для того, чтобы разговоры продолжались», — написал он.

Пеллегрини считает, что саммит двух лидеров открыл двери следующим переговорам.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».