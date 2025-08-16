В Турции допустили, что Трамп снова «будет ругать» Зеленского

Yeni Akit: Зеленского снова будут ругать в США

Президента Украины Владимира Зеленского снова «будут ругать» в Вашингтоне, куда он планирует рабочую поездку. Об этом пишет турецкая газета Yeni Akit.

«Зеленского снова будут ругать», — пишет автор материала.

Зеленский объявил, что 18 августа отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

