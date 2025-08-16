На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, что будет в случае успеха переговоров с Зеленским

Трамп: при успехе переговоров с Зеленским будет запланирована встреча с Путиным
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

В случае успешных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне, будет запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил Трамп в соцсети Truth Social.

«Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным», — написал политик.

Он подчеркнул, что есть общее согласие о том, что лучший способ завершения российско-украинского конфликта — мирное соглашение, а не перемирие.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник ранее рассказал, что Трамп сообщил Зеленскому и лидерам НАТО, что президент РФ не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении конфликта.

На пресс-конференции по итогам встречи на Аляске Трамп заявил, что в ходе переговоров с Путиным о мире договориться не получилось, при этом он добавил, что существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Зеленский поделился деталями разговора с Трампом.

