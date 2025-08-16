Трамп положительно высказался о встрече с Путиным

Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске замечательными и крайне успешными

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске отличной и крайне успешной. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Замечательный и очень успешный день на Аляске!» — написал американский лидер.

По его словам, встреча прошла «очень хорошо», как и телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.