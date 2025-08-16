Канцлер Германии созвал совещание кабмина после разговора с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц созвал внеочередное совещание кабинета министров после телефонных переговров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что телефонная конференция канцлера и министров запланирована на 10:30 (11:30 мск). Политик рассчитывает обсудить результаты вчерашней встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

16 августа агентство Reuters со ссылкой на Белый дом опубликовало информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.