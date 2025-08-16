Зюганов высказался о переговорах Путина и Трампа на Аляске

Зюганов: встреча Путина и Трампа похоронила идею о том, что Россия в изоляции

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске полностью похоронила идею о том, что Россия находится в изоляции. Об этом РИА Новости заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Прежде всего, две самые мощные ядерные державы ведут полноценный диалог, что принципиально важно. Байден его прервал, и последние четыре года никакого диалога не было. <...> То есть всякий шум и крик о том, что есть изоляция, — эта встреча эту идею похоронила полностью», — сказал он.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».