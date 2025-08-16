На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании оценили поведение Трампа во время переговоров с Путиным

Pais: ни к одному лидеру Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
true
true
true

Президент США Дональд Трамп не проявлял ни к одному мировому лидеру столько почтительности, как к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В публикации отмечается, что оценка того или иного зарубежного лидера со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, которое он тому оказывает.

«И ни к одному другому лидеру он не проявлял столько почтительности во время сроков своих полномочий, как к российскому», — говорится в материале.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».

Встреча Путина и Трампа
