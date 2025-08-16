Конфликт на Украине является оплотом многолетних накопленных противоречий и его завершение в одно мгновенье невозможно. Об этом пишет китайская газета China Daily.

Автор статьи напомнил, что украинский кризис является результатом десятилетий геополитической напряженности и огромного количества претензий, связанных расширением НАТО на восток, закоренелым противостоянием США и России и растущей геополитической конкуренцией, которые привели к полномасштабному уничтожению структуры безопасности в Европе.

Между тем присутствие оружия США и НАТО на Украине усугубило ситуацию, продолжил автор. По его словам, было бы неверным ожидать, что «лед в Европе, замерзавший в течение многих лет», сможет растаять на Аляске за один день во время российско-американских переговоров, однако необходимо продолжать дипломатических диалог по этому вопросу.

15 августа Путин и Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

