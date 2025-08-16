В окружении Трампа сочли, что второй саммит с Россией обеспечит мир на Украине

Fox News: следующий саммит США и России может привести к миру на Украине

Следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа.

«Есть большой оптимизм, что вторая встреча позволит довести дело до конца», — заявил собеседник.

Под этим понимается прекращение огня, а в идеале – устойчивый мир на Украине. В то же время в материале не отмечается, кто может принять участие в потенциальной встрече, как и место ее проведения.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

