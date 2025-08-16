На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились первые оценки экспертов итогов саммита Путина и Трампа

Крамник: позиция ЕС стала препятствием для мирного соглашения украинского кризиса
Готовое мирное решение украинского кризиса в настоящий момент невозможно из-за внутризападного раскола. Такое мнение газете «Коммерсантъ» высказал научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН.

По его словам, мир на Украине возможен только при участии стран Евросоюза.

«Сейчас это выглядит немыслимым, учитывая публичные позиции как ЕС в целом, так и отдельных европейских стран,» — подчеркнул военный эксперт.

Крамник отметил, что и Трамп понимает сложившуюся ситуацию, о чем говорят его слова: «сделки пока нет», и намерение связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами в Европе.

Вопрос завершения вооруженного конфликта на Украине придется решать последовательно, ожидая реакции европейских лидеров, и, конечно, «подождем, каким будет черновик возможного соглашения о мире», подытожил эксперт.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов.

Ранее Путин заявил о возможности завершения украинского конфликта.

