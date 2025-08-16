В Госдуме обратили внимание на разницу в поведении Путина и Трампа

Депутат Колесник: Путин был настроен реалистичнее Трампа на саммите на Аляске

Президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске был настроен более реалистично, чем его американский коллега Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Наш президент, по моему ощущению, был настроен более реалистично. Немного все-таки Трамп был разочарован, все-таки он хотел гораздо быстрее разрешить этот конфликт, но такие вопросы с наскока невозможно решить. Слишком много проблем накопилось, чтобы за один момент решить и забыть про них», — заявил Колесник.

Он отметил, что Трамп, который «всегда шутит», был очень серьезно настроен, на его лице виднелась озабоченность. Президент США понял, что «дело нешуточное» и предстоит много работы, предположил парламентарий.

По его словам, было бы некорректно ждать «прорывных решений» после четырех лет тяжелых отношений России и США.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

