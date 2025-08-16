На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обратили внимание на разницу в поведении Путина и Трампа

Депутат Колесник: Путин был настроен реалистичнее Трампа на саммите на Аляске
true
true
true

Президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске был настроен более реалистично, чем его американский коллега Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Наш президент, по моему ощущению, был настроен более реалистично. Немного все-таки Трамп был разочарован, все-таки он хотел гораздо быстрее разрешить этот конфликт, но такие вопросы с наскока невозможно решить. Слишком много проблем накопилось, чтобы за один момент решить и забыть про них», — заявил Колесник.

Он отметил, что Трамп, который «всегда шутит», был очень серьезно настроен, на его лице виднелась озабоченность. Президент США понял, что «дело нешуточное» и предстоит много работы, предположил парламентарий.

По его словам, было бы некорректно ждать «прорывных решений» после четырех лет тяжелых отношений России и США.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, что помешало Путину и Трампу заключить сделку.

