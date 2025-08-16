В Госдуме объяснили, что помешало Путину и Трампу заключить сделку

Депутат Чепа: вопрос территорий стал преградой для сделки Путина и Трампа

Территориальный вопрос мог оказаться главной преградой для заключения сделки между Россией и США во время саммита на Аляске. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, отсутствие обеда и переговоров в полном составе делегаций демонстрирует сложность принятия быстрого решения. Депутат выразил уверенность, что вторая встреча между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обязательно состоится.

«Основной проблемой, очевидно, стали сложности в решении территориального вопроса», — сказал Чепа.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

