Европейские СМИ о саммите: «начался с помпой, а закончился разочарованием»

СМИ Европы о саммите в Анкоридже: триумф Путина
Европейские СМИ, анализируя саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, указывают на отсутствие деталей достигнутых договоренностей и считают, что встреча оказалась более удачной для российской стороны. Так, британский журнал The Economist пишет, что встреча для российского президента стала «триумфальной».

По мнению журналистов The Guardian, после саммита Трамп оставил больше вопросов, чем ответов, когда заявил о «большом прогрессе» на важнейшей встрече с Путиным», но отметил, что урегулировать украинский кризис не удалось» target=«_blank»>пока не удалось. К аналогичному выводу приходит и газета Financial Times.

«Трамп не смог добиться каких-либо обязательств от Владимира Путина завершить войну на Украине после саммита на Аляске, который начался с помпой, а закончился разочарованием», — подчеркивает британское издание.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов.

Ранее Путин заявил о возможности завершения украинского конфликта.

