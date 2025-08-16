Самолет спецотряда «Россия» вылетел из Анкориджа

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел из Анкориджа, где в пятницу проходила встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Flightradar24.

По информации портала, борт вылетел из Международного аэропорта »Анкоридж» имени Теда Стивенса около 6.50 мск в сторону российского аэропорта «Внуково».

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее в Кремле объяснили отказ Путина и Трампа общаться с журналистами по итогам их встречи.