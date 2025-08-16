На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил создать группу по сохранению памятников культуры

Путин поручил создать рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил администрации создать межведомственную рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия народов России. Соответствующее поручение, озвученное по итогам состоявшегося 18-21 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что ответственным за выполнение поручения назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Срок выполнения – 1 октября 2025 года.

В начале августа политолог Илья Гращенков предложил сохранить исчезающие города в РФ путем инвестирования в туризм. По его словам, В России 129 малых городов попали под угрозу исчезновения, за десять лет численность населения в них сократилась на 3,4 млн человек. Гращенков полагает, что в данном случае сохранение таких городов возможно только с помощью развития туризма, привлечения внимания к культурному наследию. В качестве примера примера напомнил о концепции сохранения малых городов в Ивановской области – таких, как Кинешма, Плес и другие.

Ранее экономист раскрыл способы возродить исчезающие российские города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами