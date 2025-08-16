Путин поручил создать группу по сохранению памятников культуры

Президент России Владимир Путин поручил администрации создать межведомственную рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия народов России. Соответствующее поручение, озвученное по итогам состоявшегося 18-21 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что ответственным за выполнение поручения назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Срок выполнения – 1 октября 2025 года.

В начале августа политолог Илья Гращенков предложил сохранить исчезающие города в РФ путем инвестирования в туризм. По его словам, В России 129 малых городов попали под угрозу исчезновения, за десять лет численность населения в них сократилась на 3,4 млн человек. Гращенков полагает, что в данном случае сохранение таких городов возможно только с помощью развития туризма, привлечения внимания к культурному наследию. В качестве примера примера напомнил о концепции сохранения малых городов в Ивановской области – таких, как Кинешма, Плес и другие.

