Экономист раскрыл способы возродить исчезающие российские города

Экономист Пузанов: города на грани исчезновения можно спасти – такой опыт есть

Оказавшиеся на грани исчезновения малые города можно спасти – такой опыт Россия уже имеет, в частности, в Татарстане, отметил гендиректор «Института экономики города» Александр Пузанов. За последние годы возродились десятки небольших городов, но в каждом случае к решению проблемы подходили индивидуально, заявил он НСН.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что в России под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов, в которых численность населения за 10 лет сократилась на 314 тыс. человек. Основные причины возможного исчезновения — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса. Пузанов подчеркнул, что ситуация везде складывается по-разному – в некоторых маленьких городках, наоборот, на селение растет быстрыми темпами.

«По данным последней переписи населения, 154 малых города увеличили численность населения, — подчеркнул он. — У нас за последнее время десятки малых городов показали, как можно успешно возрождаться. Такие города есть и в районе Татарстана, в некоторых нефтяных регионах».

В каких-то городах есть перспектива реализации крупного инвестпроекта, который может вдохнуть в них жизнь, а где-то можно найти внутренние источники развития экономики, включая туристическую отрасль, привел пример эксперт.

При отсутствии каких-либо перспектив можно говорить о сокращении численности населения, но это означает не исчезновение города, а «управляемое сжатие» количества проживающих в нем людей, подчеркнул Пузанов. Это означает, что, несмотря на то, что многие люди покидают населенный пункт, в нем важно сохранять качество жизни на прежнем уровне, пояснил он.

Влияет на показатели численности населения во многом инфраструктура города, причем речь идет не о внешних атрибутах – таких, как набережные, а о наполнении города. К примеру, зачастую для решения проблемы нужно строить досуговые центры, создавать молодежные объединения и так далее.

«Не все малые города связаны с кризисом, выход можно найти», — заключил Пузанов.

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