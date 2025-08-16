Названо слово, которым Трамп встретил Путина на Аляске

Daily Mail: чтец по губам выяснил, что Трамп сказал Путину при встрече

Специалист по чтению по губам уверен, что президент США Дональд Трамп встретил своего российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Анкориджа на Аляске словами «Наконец-то». Об этом написала британская газета Daily Mail.

«Первыми словами их встречи были слова Трампа: «Наконец-то». Пожимая руки, он сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — заявило издание.

Эксперт также утверждает, что во время приветствия оба президента обещали «помочь» друг другу. Позднее, на трибуне, Трамп якобы сказал, что им стоит пожать руки, так как это «создаёт хорошее впечатление», на что российский лидер ответил согласием.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров выбрали объединенную военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От США на саммит приехали глава Госдепа Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, глава Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Белоусов рассказал о настроении после переговоров России и США.