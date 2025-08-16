Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов

Саммит РФ и США в Анкоридже в формате «три на три» длится уже свыше двух часов

Российско-американский саммит в формате «три на три» длится уже свыше двух часов.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят беседу в закрытом для СМИ режиме в присутствии своих помощников и руководителей дипломатических ведомств.

15 августа главы двух государств встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле.

Телеканал CNN сообщил, что в Европе наблюдается оптимизм в связи с встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По данным вещателя, это вызвано участием в переговорах расширенного состава делегаций в формате «три на три», а не беседой лидеров тет-а-тет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча лидеров РФ и США на Аляске не станет новой «Ялтой».