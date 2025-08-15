Спецпосланник Трампа по Украине хотел принять участие в саммите на Аляске

CNN: Келлог хотел принять участие в саммите с РФ, но его не включили в список

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, но его не включили в делегацию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Он (Кит Келлог) надеялся, что будет там», — говорится в публикации.

По словам источника, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Украине, из-за чего его присутствие на встрече США и РФ может оказаться «контрпродуктивным».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.