В офисе Зеленского назвали критерии оценки встречи Путина и Трампа на Аляске

Подоляк: Украина будет оценивать итоги встречи на Аляске по нескольким критериям
Efrem Lukatsky/AP

Киев будет оценивать результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске по нескольким критериям. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь Украина ждет немедленного безусловного и полного прекращения огня. Также Россия и США должны согласовать с Киевом и Европой принципы дальнейшего мирного процесса – без права вето Москвы. По словам Подоляка, должен состоятся трехсторонний формат переговоров с представителями Украины.

Также по итогам встречи Путина и Трампа остальным странам – получателям российских ресурсов должен быть дан понятный сигнал, а именно: поддержка конфликта означает изоляцию, потерю рынков и санкции. Кроме того, Подоляк исключил какой-либо торг украинскими территориями.

«Очевидно, что президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай – российском) сценарии. Это возможно лишь тогда, когда первый пункт о прекращении огня будет выполнен буквально за часы. Иначе должны автоматически включаться жесткие инструменты давления», — сказал он.

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что украинцы внимательно следят за будущими переговорами Путина и Трампа и ожидают, что после них наступит мир. Он отметил, что продолжения конфликта хотят только «националистически настроенные горлопаны», а сами жители Украины «колоссально устали от войны».

Ранее сообщалось, что Украина и Европа «затаили дыхание», ожидая встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
