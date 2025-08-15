Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита Трампа и Путина

Главнокомандующий сил НАТО в Европе Гринкевич поучаствует в саммите на Аляске

Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Отмечается, что Гринкевич будет «давать военные советы» главе Пентагона Питу Хегсету и Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.