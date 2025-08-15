Стало известно о сигнале, который ФРГ получила от РФ из-за украинских «Сапсанов»

Правительство Германии по закрытым каналам получило предупреждение от МИД России о том, что поддержка украинской ракетной программы «Сапсан» может закончиться военным конфликтом. Об этом говорится в Telegram-канале Insider Black (IB).

«Москва просигнализировала западным политическим центрам, что подобные игры закончатся эскалацией — и Берлину прямо указали на риски открыть ящик Пандоры», — говорится в публикации.

По данным авторов канала, сообщение Москвы вызвало панику среди инвесторов и управленцев, которые вкладывали деньги в развитие украинской ракетной программы. Уточняется, что из-за поддержки Киева ФРГ рискует быть втянутой в военный конфликт с Россией. Также в посте отмечается, что после того, как армия РФ ударила по предприятиям ВПК Украины, несколько миллиардов евро, вложенных Берлином в модернизацию украинских баллистических ракет, «превратились в труху».

14 августа сообщалось, что в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.

ФСБ стало известно, что украинцы с разрешения стран НАТО хотели использовать дальнобойные ракеты «Сапсан» для ударов вглубь России. По данным ведомства, теоретически они могли долететь до Москвы, Донецка, Калуги, Тулы и ряда других городов РФ, а также до российского ядерного центра в Сарове в Нижегородской области.

Ранее Зеленский при встрече с Мерцем обсуждал создание дальнобойных ракет «Сапсан».