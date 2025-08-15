На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о сигнале, который ФРГ получила от РФ из-за украинских «Сапсанов»

IB: РФ предупредила ФРГ, что поддержка ракетной программы Киева кончится войной
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Правительство Германии по закрытым каналам получило предупреждение от МИД России о том, что поддержка украинской ракетной программы «Сапсан» может закончиться военным конфликтом. Об этом говорится в Telegram-канале Insider Black (IB).

«Москва просигнализировала западным политическим центрам, что подобные игры закончатся эскалацией — и Берлину прямо указали на риски открыть ящик Пандоры», — говорится в публикации.

По данным авторов канала, сообщение Москвы вызвало панику среди инвесторов и управленцев, которые вкладывали деньги в развитие украинской ракетной программы. Уточняется, что из-за поддержки Киева ФРГ рискует быть втянутой в военный конфликт с Россией. Также в посте отмечается, что после того, как армия РФ ударила по предприятиям ВПК Украины, несколько миллиардов евро, вложенных Берлином в модернизацию украинских баллистических ракет, «превратились в труху».

14 августа сообщалось, что в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.

ФСБ стало известно, что украинцы с разрешения стран НАТО хотели использовать дальнобойные ракеты «Сапсан» для ударов вглубь России. По данным ведомства, теоретически они могли долететь до Москвы, Донецка, Калуги, Тулы и ряда других городов РФ, а также до российского ядерного центра в Сарове в Нижегородской области.

Ранее Зеленский при встрече с Мерцем обсуждал создание дальнобойных ракет «Сапсан».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами