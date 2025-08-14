На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский при встрече с Мерцем обсуждал создание дальнобойных ракет «Сапсан»

ФСБ: Зеленский обсуждал с Мерцем в Берлине проектную документацию по «Сапсанам»
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине в конце мая обсуждал проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу «Сапсан». Об этом говорится в материалах ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, на этой встрече присутствовали также представители минобороны Украины и Вооруженных сил Германии. Проектную документацию по баллистическим оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Сапсан» подготовило руководство Павлоградского химического завода (ПХЗ). Как сообщили в ФСБ, это предприятие участвовало в производстве баллистических ракетных носителей, изготовлении артиллерийских и реактивных снарядов, малых авиационных бомб, а также там хранилось твердое ракетное топливо для ОТРК «Сапсан».

14 августа сообщалось, что в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.

В ФСБ сообщили, что украинцы с разрешения стран НАТО планировали использовать дальнобойные ракеты «Сапсан» для ударов вглубь России. По данным ведомства, в радиус их поражения теоретически попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула и другие города, а также российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.

Ранее ФСБ добыла аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан».

