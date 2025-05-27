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В Британии рассказали, как Лавров преподал урок Мерцу

Sky News: Лавров преподал урок Мерцу после слов о снятии запрета на удары по РФ
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу после его слов о снятии запрета на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом пишет телеканал Sky News.

В материале отмечается, что в понедельник Мерц заявил, что страны Запада сняли ограничения для Украины по ударам дальнобойным оружием вглубь России. Позже он уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад. В связи с этим возникла путаница относительно того, значит ли это, что Германия намерена поставить ракеты Taurus ВСУ и как на самом деле обстоят дела с разрешением, говорится в тексте.

Как пишет телеканал, в ответ на это глава МИД России указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе.

«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра, пытавшегося подчеркнуть пропасть в опыте и, по его мнению, компетентности. Его 22 года на работе против 22 дней Мерца. Лавров передал Мерцу: «Тебе еще многому нужно научиться», — пишет Sky News.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. По словам Лаврова, об этом свидетельствуют заявления Мерца.

Ранее в Кремле назвали путаницей заявления о снятии ограничений на дальность ударов Киева.

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