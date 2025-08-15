Кнайсль поделилась ожиданиями от переговоров Путина и Трампа

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске будут способствовать установлению доверительных отношений между странами. Об этом РИА Новости заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Это будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе», — заявила Кнайсль.

По ее словам, на предстоящем мероприятии многое будет зависеть от Дональда Трампа из-за его характера. Она указала, что в современной истории редко можно наблюдать столь «личные» переговоры, как встреча президентов России и США.

Политик заявила, что Вашингтон и Москва должны сесть за стол переговоров, как это было в 1970-х в период организации Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Если Путин и Трамп договорятся о чем-то подобном, то это станет «хорошим результатом», считает Кнайсль.

До этого бывший сотрудник госдепа США и эксперт по России Сэмюэл Чарап заявил, что лучшим итогом саммита на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет рамочное соглашение между Россией и США по ключевым вопросам.

Ранее экс-советник Трампа раскрыл возможную судьбу Украины по итогам встречи на Аляске.