Водолацкий связал разработку ресурсов на Аляске с развитием экономик РФ и США

Разработка редкоземельных минералов на Аляске при участии России и США может способствовать развитию экономик обеих стран. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

По словам первого зампреда комитета по делам СНГ, проект носит долгосрочный характер и принесет пользу приграничным регионам. Он подчеркнул важность позитивной экономической повестки в двусторонних отношениях.

«[Сотрудничество] развивает экономику для наших регионов и Аляски в целом. [...] Документы на столе президентов имеют долгосрочный характер», — заявил Водолацкий.

11 августа британское издание The Spectator писало, что сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике могла бы способствовать завершению конфликта на Украине.

По мнению политического обозревателя Андрея Пинчука, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске станут лишь первым шагом в сложной игре между Москвой и Вашингтоном. Особое значение, по его словам, приобретает экономическая составляющая предстоящего саммита.

