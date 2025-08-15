На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан

Путин посетит производство и социальные объекты в Магадане по пути на Аляску
true
true
true
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан посетит промышленное предприятие и социальные объекты, а также проведет встречу с местными властями. Программу визита раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В программе предусмотрены посещение завода «Омега-Си», специализирующегося на переработке рыбьего жира, визит в культурно-общественный центр парка «Маяк», осмотр спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский», церемония возложения цветов к мемориалу героям трассы Аляска — Сибирь, а также встреча с губернатором Магаданской области.

«То есть полноценная региональная поездка», — подчеркнул Песков.

О прибытии Путина в Магадан стало известно в ночь на 15 августа. Визит проходит на пути президента на российско-американские переговоры на Аляске, в ходе которых глава государства встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в МИД РФ раскрыли сценарии срыва переговоров Путина и Трампа.

