Россия планирует пересмотреть все соглашения с новыми правительством Сирии

Минстрой: Россия и Сирия проведут актуализацию всех действующих соглашений
Lindsey Wasson/Reuters

Россия и Сирия планируют провести актуализацию всех действующих соглашений. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

В ведомстве уточнили, что процедура будет организована после назначения Дамаском своего сопредседателя межправительственной комиссии. Сейчас с российской стороны орган возглавляет министр строительства России Ирек Файзуллин.

«Повестка предстоящего заседания межправительственной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству будет сформирована с учетом подходов нового руководства Сирийской Арабской Республики к сотрудничеству с Российской Федерацией», — говорится в сообщении министерства.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Ахмедов отметил, что пересмотр экономических договоренностей между Россией и Сирией является необходимым шагом, который поможет сохранить и развить отношения между странами. По его словам, экономические и военно-технические связи остаются «фундаментом» взаимоотношений РФ и Сирии, но для эффективной работы некоторых проектов нужно обновить устаревшие документы.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Глава ведомства добавил, что в ходе встречи со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани они договорились продолжить диалог по соответствующим вопросам.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии.

