Песков заявил, что Россия не дождется «адекватного» ответа от Европы по вопросу Украины

Песков: политической воли на диалог почти нет, ответа от ЕС дождаться сложно

Видна взаимная политическая воля президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа решать посредством диалога вопросы, касающиеся конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Путин неоднократно говорил, что для России предпочтительным является разрешение украинского конфликта посредством политико-дипломатическими методами, и Трамп, как предполагается, искренне желает этому поспособствовать.

«Посмотрим, что получится из этой встречи», — добавил Песков.

При этом он отметил, что адекватного ответа, например, со стороны стран Европы Россия так и не дождется. Такая взаимная политическая воля, как у Трампа и Путина, сейчас в дефиците, высказал мнение пресс-секретарь.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Встреча пройдет на военной базе Эльмендорф – Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров будут только переводчики.

Ключевая тема предстоящих переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.

