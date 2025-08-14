На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт допустил, что Путина на Аляске будут охранять подлодки

Глава НАСТ Фонарев: Путина на Аляске могут охранять подводные лодки
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

На Аляске, помимо личной охраны и сотрудников Секретной службы США, обеспечивать безопасность президента России Владимира Путина могут подводные лодки. Такое предположение в беседе с aif высказал руководитель штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей РФ (НАСТ) Алексей Фонарев.

«Если говорить о боевой части, анализе всей этой истории, то, наверное, там просто подводные лодки с ядерными ракетами будут рядом для того, чтобы никто не думал, что можно проскочить. Наверное, именно поэтому и выбрана Аляска», — сказал эксперт.

Данный регион, по его словам, находится в зоне досягаемости ядерных ракет.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. По данным источников, саммит пройдет на авиабазе «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная отметила, что в Анкоридже в преддверии встречи усилили меры безопасности. По ее словам, американская сторона задействовала очень много охранников, они занимают целые дома.

Экс-сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подчеркивал, что политические разногласия не влияют на протокол безопасности при визитах глав государств.

Ранее глава РФПИ допустил перезагрузку отношений России и США после саммита на Аляске.

