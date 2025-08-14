Генерал оценил безопасность военной базы, где встретятся Путин и Трамп

Генерал Попов: на базе, где встретятся Путин и Трамп, есть все необходимое

Военная база в Анкоридже на Аляске, где планируется проведение встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сможет обеспечить безопасность политиков. Об этом в интервью aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, база хорошо защищена, имеет светлую взлетно-посадочную полосу и круглогодичное качественное обслуживание.

«На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — отметил Попов.

Он добавил, что на базе также имеются все условия для работы и отдыха лидеров стран и их команд.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в Анкоридже 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к РФ.

Ранее спецборт с группой по подготовке саммита России и США прибыл на Аляску.