Генерал оценил безопасность военной базы, где встретятся Путин и Трамп

Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Военная база в Анкоридже на Аляске, где планируется проведение встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сможет обеспечить безопасность политиков. Об этом в интервью aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, база хорошо защищена, имеет светлую взлетно-посадочную полосу и круглогодичное качественное обслуживание.

«На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — отметил Попов.

Он добавил, что на базе также имеются все условия для работы и отдыха лидеров стран и их команд.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в Анкоридже 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к РФ.

Ранее спецборт с группой по подготовке саммита России и США прибыл на Аляску.

