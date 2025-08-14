Российским журналистам предложили пожить на стадионе во время саммита РФ и США

Журналистам из РФ предложили разместиться на стадионе во время саммита на Аляске

Российским журналистам во время саммита РФ и США на Аляске предложили пожить на стадионе, поскольку в гостиницах мест не осталось. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Встреча Путина и Трампа вызвала небывалый ажиотаж на Аляске: в гостиницах нет свободных мест, а журналистов пула предлагают поселить на стадионе», — написал он.

По словам Юнашева, в Анкоридже осталось всего несколько вариантов гостиниц, стоимость ночи в которых составляет более 70 тысяч рублей. В то время как на стадионе проживание бесплатное.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. По словам помощника главы РФ, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как заявил Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».