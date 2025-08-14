На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил о надеждах Трампа на прекращение огня на Украине

Рубио: Трамп надеется, что прекращение огня на Украине приведет к переговорам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на прекращение огня на Украине, чтобы открыть путь к мирным переговорам. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано в Вашингтоне, пишет Reuters.

«Думаю, надежда президента заключается в том, чтобы добиться остановки боевых действий, чтобы могли происходить эти разговоры», — сказал Рубио.

По его словам, «речь идет о сугубо технических моментах», на согласование которых нужно время.

Тем временем американский лидер заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня на Украине в рамках саммита на Аляске.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики

Вместе с Путиным участие в переговорах с американским президентом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник российского президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа.

