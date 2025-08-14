На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американист предсказал цвет галстука, который Трамп наденет на встречу с Путиным

Американист Дудаков: Трамп наденет красный галстук на встречу с Путиным
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание символизму, поэтому он наденет красный галстук на встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, заявил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

«Сейчас сложно сказать, какой цвет выберет Трамп. Возможно, что он [наденет] красный классический галстук либо какой-то другой. Определенный символизм будет в этом вот – Трамп таким образом будет сигнализировать, насколько для него это событие ординарное либо неординарное. Если он наденет классический красный галстук, значит постарается более консервативно подходить к этому мероприятию. Если же будет какой-то другой цвет, возможно, мы увидим с его стороны неожиданные жесты и заявления», — сказал он.

Дудаков объяснил, в чем проявляется символизм Трампа при выборе галстуков.

«Недавно на своей инаугурации 20 января Дональд Трамп выступал в специфическом галстуке, который был красного цвета, но с синими точками. Многие расценили как то, что Трамп намекает, что он пытается объединить всю Америку. Красный – это цвет республиканцев, синий — цвет демократов. Он [таким образом показывает, что] понимает и отчасти принимает точку зрения тех, кто голосовал не за него, а за Камалу Харрис.

Владимир Путин посетит штат Аляска в США 15 августа, чтобы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудят украинское урегулирование. В состав российской делегации войдут министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Ранее в Госдуме объяснили, кто будет руководить Россией во время встречи Трампа и Путина.

