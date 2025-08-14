На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, кто будет руководить Россией во время встречи Трампа и Путина

В Госдуме заявили, что Путин останется на связи даже на Аляске
Jorge Silva/Reuters

Первые лица России – президент, премьер-министр и председатель Госдумы, 15 августа будут находиться за границей с государственными визитами. Несмотря на все формальности, руководить страной в этот день все равно будет Владимир Путин, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Формально у нас, конечно, есть ранжир: кто первое лицо в стране, кто второе, а кто третье. И здесь существует четкая иерархия, когда за президентом следует премьер-министр, а за ним спикеры палат парламента. Но если брать практическую сторону дела, то, вне всяких сомнений, ни одно важное решение в стране не может быть принято без Владимира Владимировича, тем более, все, что касается ядерного оружия. Он на связи – всегда, где бы ни был, за пределами государства или в воздухе», — сказал он.

Журавлев призвал «не испытывать иллюзий» о том, что бразды правления переходят кому-то другому.

«Точно так же и ядерный чемоданчик – его всегда два морских офицера носят за президентом, где бы он ни находился. Конечно, повлиять на какие-то шаги, связанные с военной составляющей, могут министр обороны или глава Генштаба, но, повторюсь, последнее слово всегда и во всем будет за российским президентом», — сказал депутат.

Владимир Путин посетит штат Аляска в США, чтобы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудят украинское урегулирование. Премьер-министр России Михаил Мишустин в эти дни также будет находиться с зарубежным визитом — он посещает Киргизию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не в России – он уехал в Пхеньян.

Ранее Кремль показал кадры совещания Путина перед российско-американским саммитом.

