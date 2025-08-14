На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет с российскими журналистами вылетел на место встречи Путина и Трампа

Самолет с российскими журналистами вылетел из Москвы на Аляску
true
true
close
Depositphotos

Из Москвы вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Она состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. По словам помощника главы РФ, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как рассказал Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».

