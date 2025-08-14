На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о серьезных намерениях Трампа относительно встречи с Путиным

Axios: Трамп имеет серьезные намерения относительно переговоров с Путиным
Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения относительно предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Трамп сейчас настроен серьезнее и прямолинейнее, чем когда-либо. Он хочет показать это миру», — рассказал высокопоставленный американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Другой источник рассказал, что произойдет в случае, если переговоры на Аляске окажутся безрезультатными, но США не устроят никаких «жестких последствий» для РФ. По его словам, в таком случае все последующие угрозы Трампа в адрес российского руководства «будут звучать еще более пусто».

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры в городе Анкоридже на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что сначала главы государств проведут беседу с глазу на глаз. Затем состоятся переговоры в формате рабочего завтрака, на котором будут присутствовать и члены делегаций двух стран.

В преддверии встречи американский лидер пригрозил Москве «серьезными последствиями», если она не согласится на прекращение огня в зоне украинского конфликта. Какие именно шаги Вашингтон предпримет при таком развитии ситуации, Трамп не уточнил.

Ранее в Белом доме рассказали, когда глава государства отправится на Аляску.

