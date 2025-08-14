В Белом доме рассказали, когда Трамп отправится на Аляску

Трамп в пятницу отправится на Аляску для встречи с Путиным

Вылет президента США Дональда Трампа из американской столицы на Аляску для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу по времени Вашингтона. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Завтра рано утром (по времени Вашингтона. — «Газета.Ru») он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным», — уточнила она.

Также пресс-секретарь сообщила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций и общая пресс-конференция глав государств.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Путин допустил, что заключит с Трампом новую сделку.