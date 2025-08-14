Эксперт назвал жестом отчаяния решение Эстонии выслать российского дипломата

Политолог Журавлев: высылка из Эстонии дипломата РФ связана с саммитом на Аляске

Высылка российского дипломата из Эстонии выглядит как жест отчаяния в попытках Европейского союза (ЕС) каким-либо образом повлиять на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Повлияет ли этот жест и позиция Европы в целом на переговоры Путина и Трампа? Не думаю. Но европейцы делают, что могут. Правда, возможности у них сейчас невелики. Все, что могли, они уже сделали», — сказал эксперт.

Удивляться высылке российского дипломата не стоит, учитывая, что верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности является эстонка Кая Каллас, добавил он.

13 августа министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве сообщили, что дипломат должен покинуть страну.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что причиной высылки сотрудника российского посольства является то, что он якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев позднее сообщил, что Москва уже прорабатывает ответные шаги.

