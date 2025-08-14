На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК надеются, что Трамп сообщит фон дер Ляйен об итогах переговоров с Путиным

ЕК: Трамп может позвонить фон дер Ляйен после переговоров с Путиным
Johanna Geron/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может по телефону сообщить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об итогах беседы с российским лидером Владимиром Путиным, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей», — сказала Подеста.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Путин оценил подход США к урегулированию конфликта на Украине.

