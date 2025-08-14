На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп поддержал позицию Европы по одному вопросу перед встречей с Путиным

NBC: Трамп поддержал позицию Европы о прекращении огня до начала переговоров
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал позицию лидеров стран Европы о необходимости установки режима прекращения огня на Украине перед началом мирных переговоров. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Трамп сказал во время телефонного разговора, что он отправляется на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня в Украине. Трамп и европейские лидеры согласились, что прекратить огонь на Украине нужно до начала мирных переговоров», — говорится в тексте.

По данным NBC, также все стороны согласились с тем, что Украина должна быть неотъемлемым участником переговоров и сама решать, на какие территориальные уступки готова идти.

По словам источников телеканала, лидеры ЕС остались под впечатлением из-за позиции Трампа ввести санкции против России, если Владимир Путин откажется идти на прекращение огня.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске.

Ранее в Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами