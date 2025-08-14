Трамп поддержал позицию Европы по одному вопросу перед встречей с Путиным

NBC: Трамп поддержал позицию Европы о прекращении огня до начала переговоров

Президент США Дональд Трамп поддержал позицию лидеров стран Европы о необходимости установки режима прекращения огня на Украине перед началом мирных переговоров. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Трамп сказал во время телефонного разговора, что он отправляется на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня в Украине. Трамп и европейские лидеры согласились, что прекратить огонь на Украине нужно до начала мирных переговоров», — говорится в тексте.

По данным NBC, также все стороны согласились с тем, что Украина должна быть неотъемлемым участником переговоров и сама решать, на какие территориальные уступки готова идти.

По словам источников телеканала, лидеры ЕС остались под впечатлением из-за позиции Трампа ввести санкции против России, если Владимир Путин откажется идти на прекращение огня.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске.

Ранее в Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа.